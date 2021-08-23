В Находке перевернулась лодка, мужчина рухнул за борт

Сотрудники МЧС выдвинулись к месту происшествия уже через десять минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Находке в районе пляжа «Волна» перевернулась лодка, из нее выпал мужчина. Происшествие случилось 22 августа 16:50. Через десять минут на место выдвинулись двое спасателей.

Еще через десять минут сотрудники МЧС уже был спасен. Помощь медиков ему не понадобилась.

Ведомство напоминает: в аварийных ситуациях надо звонить по телефонам 101 или 112.

Напомним, за последние сутки это не единственное происшествие на воде. Днем в воскресенье в море унесло мужчину на сапе. Спасатели выдвинулись на поиски отдыхающего, но не нашли его.

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