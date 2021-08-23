Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и угона ее авто

Пока неизвестно, сколько преступников было на самом деле Фото: Елизавета Калинина

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и угоне ее авто. СК возбудил уголовное дело и продолжает расследование.

Трагедия произошла днем, 23 августа. На 37-летнюю женщину было совершено насильственное нападение, вследствие чего наступила ее смерть. Затем подозреваемый угнал ее машину и скрылся в неизвестном направлении.

В СК все еще не подтвердили, что задержанный имеет прямое отношение к преступлению, и, возможно, настоящие преступники еще находятся на свободе. Тем не менее, были назначены судебные экспертизы, а сотрудники следственного комитета допрашивают свидетелей по данному делу, в целях выяснить причастность задержанного к убийству.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14