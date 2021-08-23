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Общество23 августа 2021 16:39

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и угона ее авто

Подозреваемый задержан, идет допрос свидетелей
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Пока неизвестно, сколько преступников было на самом деле Фото: Елизавета Калинина

Пока неизвестно, сколько преступников было на самом деле Фото: Елизавета Калинина

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и угоне ее авто. СК возбудил уголовное дело и продолжает расследование.

Трагедия произошла днем, 23 августа. На 37-летнюю женщину было совершено насильственное нападение, вследствие чего наступила ее смерть. Затем подозреваемый угнал ее машину и скрылся в неизвестном направлении.

В СК все еще не подтвердили, что задержанный имеет прямое отношение к преступлению, и, возможно, настоящие преступники еще находятся на свободе. Тем не менее, были назначены судебные экспертизы, а сотрудники следственного комитета допрашивают свидетелей по данному делу, в целях выяснить причастность задержанного к убийству.

Во Владивостоке задержали возможных подозреваемых в убийстве девушки
Источник: instagram.com/dps_control125rus

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