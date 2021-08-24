Нерадивых перевозчиков во Владивостоке наказывают многомиллионными штрафами

Во Владивостоке проверяют работу автотранспортных компаний. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Автотранспортное предприятие Владивостока, сотрудники которого нарушили утвержденное расписание при перевозке пассажиров, заплатит штраф 1,4 миллиона рублей. На работу общественного транспорта пожаловалась во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой города Константином Шестаковым одна из сотрудниц фабрики «Приморский кондитер».

Речь идет об автобусе №45, движущемуся по маршруту Железнодорожный вокзал – станция Угольная. По словам пассажирки, которая живет в Трудовом, дождаться его практически невозможно, поэтому приходиться ездить на маршрутном такси, что гораздо дороже. Константин Шестаков отметил, что вопрос взят на контроль.

Олег Кожемяко и Константин Шестаков встретились с жителями города. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– Всего с начала августа сумма всех штрафов, выписанных автотранспортным предприятиям за невыход автобусов на линию и неудовлетворительное санитарное состояние, составила более 4 миллионов рублей. Надеемся, что такие суммы повлияют на дальнейшую работу перевозчиков, – уточнил глава города.

Константин Шестаков рассказал, что сейчас администрация совместно с ВЭБ.РФ разрабатывает концепцию развития пассажирского транспорта. Главная задача мэрии при этом – обеспечить надлежащее количество маршрутов. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», недавно прошел электронный аукцион, по результатам которого право на перевозку пассажиров получили девять компаний. Весь транспорт тщательно проверяется перед выходом на маршруты.

Пожаловаться на работу общественного транспорта или выразить какие-то предложения можно по телефону управления транспорта администрации Владивостока по телефону 2-614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl.

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