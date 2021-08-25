Во Владивостоке построят муниципальный приют для бездомных животных

Для бродячих животных построят приют во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке стараются всесторонне подойти к решению острой проблемы, которая зрела годами. Речь идет об отлове, стерилизации и пристройстве бездомных собак. Впервые за долгое время в этом году администрации города удалось найти подрядчика, который взял на себя обязанности за контролем над безнадзорными животными. В будущем в столице Приморья планируется построить муниципальный приют для собак, глава администрации Константин Шестаков поставил такую задачу специалистам подведомственного учреждения. Дирекция общественных пространств Владивостока уже приступила к его проектированию.

На данный момент определен участок для строительства приюта. Первым делом планируется сделать комфортные вольеры, площадки для выгула и тренировок, а также создать на территории центр стерилизации с ветклиникой. Пока проект находится в стадии реализации предотвращать бесконтрольно размножение бродячих собак будут волонтерские организации. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», сейчас этим занимается фонд «Друг Рич». Специалисты фонда не только отлавливают, стерилизуют и вакцинируют животных, но и стараются найти им хозяев.

– Суть в том, что по заявкам жителей и заданию от администрации города отлавливаем бродячих собак с улиц города и даем им возможность обрести новый дом, – поделился волонтер и создатель питомника Андрей Бабенко.

Всех отловленных собак размещают в просторных вольерах, сначала тщательно осматривают, проверяют на наличие инфекций и лишь потом стерилизуют. Оперируют животных в специальном медицинском боксе, который располагается тут же. После того, как четвероногий пациент приходит в себя, его возвращают в вольер. По расписанию постояльцев приюта выводят на специально оборудованную площадку для прогулок.

Напомним, взять ситуацию по контролю над безнадзорными животными во Владивостоке пытаются уже давно. На протяжение шести лет администрация города провела 18 аукционов на отлов и содержание собак, однако желающих взять на себя такую ответственность попросту не было.

– Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Так хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями, – подчеркнул Константин Шестаков.

Специалисты отмечают, что те животные, которых уже отловили и стерилизовали – не агрессивные. Жители края смогут выбрать себе верного друга либо из приюта, либо пряма с улицы. Отличить тех, кого уже обследовали можно по бирке на ухе. Псов пролечили и простерилизовали.

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