На острове Русский во Владивостоке заасфальтируют больше километра дорог

На острове русский заасфальтируют дороги. Фото: Милана СОКОЛ

В этом году на острове Русский заасфальтируют участок дороги протяженностью 1,2 километра. Речь идет о территории от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Такое решение принято благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. На эти работы выделены дополнительные деньги.

Проект по благоустройству островной территории рассчитан на несколько лет. Вместо грунтовых участков на Русском появятся комфортные дороги. Первым делом работы пройдут от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Асфальтирование здесь должно закончиться до октября. Зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации на ремонт дороги к Экипажному. Далее новый асфальт появится на пути к Подножью и Рынде.

Во время первого этапа работ специалисты заменят слабый грунт, смонтируют перепускные трубы, сделают кюветы, подготовят основание дороги и уложат в два слоя асфальт. Далее участок от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи благоустроят. Для безопасного движения здесь смонтируют леерное ограждение, на участках, где это необходимо, а также установят знаки и нанесут разметку.

– Мы оперативно подготовили и объявили аукцион на поиск подрядной организации, которая займётся ремонтом этого участка дороги. Заявки от компаний принимаются до 31 августа, после чего в ходе торгов будет назван победитель. Выполнить все работы на объекте ему необходимо до конца октября, – прокомментировал заместитель главы города – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Стоит отметить, что помимо этого ремонт проходит и на дороге к океанариуму, а также в районе поворота на Поспелово. В сентябре специалисты приступят к ремонтным работам возле строящегося на острове театрально-музейного комплекса. В этом году также сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели восстановительный ремонт на Университетском проспекте.

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