«Волной об скалы может размазать»: экстремальное развлечение на Тобизина попало на видео

Отдыхающих на Тобизина всегда предостаточно. Фото: Милана СОКОЛ

В последние выходные августа, которые выдались довольно жаркими, на острове Русском во Владивостоке полно отдыхающих. Не стал исключением и самый южный мыс острова – Тобизина, где в очередной раз оказалось много желающих попрыгать со скал. Буквально на прошлой неделе после неудачного прыжка здесь утонул человек, однако чужая беда не стала примером.

На Тобизина приезжают целыми семьями, прогуляться, посмотреть лис, покупаться или ради экстрима. Периодически здесь устанавливают альпинистское оборудование и за отдельную сумму предлагают желающим пройти по канату. Или на бесплатно й основе многие просто прыгают в воду со скал. Однако сразу стоит оговориться, такие прыжки могут закончиться крайне плачевно. Как это случилось в прошлые выходные, «КП-Владивосток» подробно рассказывала о трагедии.

Высота в некоторых местах достигает 11 метров. Это довольно много, для непрофессиональных пловцов. Опасность таять и выпирающие скалы, и хлипкий деревянный мостик, и волны, которые в этом месте бывают довольно часто. Словом, прежде чем прыгать, стоит оценить все риски. Кстати, судя по видео, в субботу выстроилась очередь из желающих получить острые ощущения.

Жители Приморья обсуждают экстремальные забавы и делятся своими историями о прыжках в воду с высоты.

«А потом МЧС спасите», «Там не спасите, а найдите, достаньте», «Ровно год назад мы тоже пригнули оттуда, мой кузен сломал ребро. Но я с другом минимум 8 раз пригнул. Это просто кайф», «Все это конечно очень интересно, но надо очень наблюдать сильно за морем, ветер сильный, но как только барашки появляется, сразу убегать», «Молодежь конечно молодцы, бесспорно, но, куда вы летите в такую волну, так еще и на Тобизина, где может волной об скалы просто размазать», – комментируют приморцы.

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