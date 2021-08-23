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Владивосток23 августа 2021 4:30

Житель Владивостока погиб на Тобизина во время прыжка со скалы

Тело без признаков жизни доставали из воды три часа
Екатерина ТИХАЯ
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МЧС предупреждали отдыхающих по всем каналам, но люди проигнорировали сообщения

МЧС предупреждали отдыхающих по всем каналам, но люди проигнорировали сообщения

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В минувшее воскресенье случилось еще одно происшествие на море. На этот раз с трагическим исходом. В 19 часов в МЧС обратились отдыхающие: мужчина прыгнул в море со скалы на мысе Тобизина на Русском острове и не смог выплыть самостоятельно из-за сильных волн.

Спасатели сразу же отправились к месту происшествия, дорога до популярной, но отдаленной точки отдыха, заняла у них почти час. Только вот нашли они уже безжизненное тело. Погибший лежал на береговой косе, но из-за сильных волн, которые «остались» после штормовой погоды, бушевавшей накануне, подойти на катере не получилось. Поднимали тело уже с помощью альпинистского снаряжения. Спасатели трудились три часа.

Пока перевозили утонувшего, спасатели увидели еще одного мужчину, который никак не мог выбраться из моря – его постоянно накрывали волны. Как и еще четырех человек. Спасатели уверили, что все отдыхающие выведены на берег, помощь медиков не понадобилась.

Мы всех предупреждали, причем по всем возможным каналам! Но люди по большей части проигнорировали наши сообщения. В итоге на этих выходных приморским спасателям пришлось участвовать в огромном количестве спасательных операций: это и перевернутые лодки, и унесенные в море саперы. К сожалению, беспечность кому-то стоила жизни, – прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

На Тобизина работали десять человек на пяти единицах техники, в том числе было привлечено одно плавательное средство.

При опасных ситуациях обращаться по телефонам: 101, 112.

Спасатели добираются до мыса Тобизина на острове Русский, где погиб отдыхающий
Видео: ГУ МЧС РФ по ПК

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