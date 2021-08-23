Житель Владивостока погиб на Тобизина во время прыжка со скалы

МЧС предупреждали отдыхающих по всем каналам, но люди проигнорировали сообщения Фото: Сергей БАЛАНОВ

В минувшее воскресенье случилось еще одно происшествие на море. На этот раз с трагическим исходом. В 19 часов в МЧС обратились отдыхающие: мужчина прыгнул в море со скалы на мысе Тобизина на Русском острове и не смог выплыть самостоятельно из-за сильных волн.

Спасатели сразу же отправились к месту происшествия, дорога до популярной, но отдаленной точки отдыха, заняла у них почти час. Только вот нашли они уже безжизненное тело. Погибший лежал на береговой косе, но из-за сильных волн, которые «остались» после штормовой погоды, бушевавшей накануне, подойти на катере не получилось. Поднимали тело уже с помощью альпинистского снаряжения. Спасатели трудились три часа.

Пока перевозили утонувшего, спасатели увидели еще одного мужчину, который никак не мог выбраться из моря – его постоянно накрывали волны. Как и еще четырех человек. Спасатели уверили, что все отдыхающие выведены на берег, помощь медиков не понадобилась.

– Мы всех предупреждали, причем по всем возможным каналам! Но люди по большей части проигнорировали наши сообщения. В итоге на этих выходных приморским спасателям пришлось участвовать в огромном количестве спасательных операций: это и перевернутые лодки, и унесенные в море саперы. К сожалению, беспечность кому-то стоила жизни, – прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

На Тобизина работали десять человек на пяти единицах техники, в том числе было привлечено одно плавательное средство.

При опасных ситуациях обращаться по телефонам: 101, 112.

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