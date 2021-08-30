Момент сокрушительного ДТП в Приморье попал на видео

В аварии пострадала женщина.

Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла в воскресенье в Артеме. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», участниками дорожного инцидента оказались сразу три авто, включая джип с хабаровскими номерами. Довольно тяжелые травмы получила женщина, ребенок чудом уцелел. Судя по всему, разобраться в подробностях поможет видеозапись. Камера засняла момент ЧП.

Авария произошла в микрорайоне Заводской в Артеме, недалеко от дома №50 на улице Центральная. На кадрах отчетливо видно, что два джипа припарковались на остановке общественного транспорта. Кстати, правилами это запрещено. Рядом с Mitsubishi Pajero стоят их экипажи. В какой-то момент в стоящие машины буквально влетает Toyota Corolla Fielder. Между машинами на долю секунды оказалась зажата женщина, ребенок, стоящий с ней рядом, чудом не пострадал серьезно, мальчик лишь ударил ногу.

По словам очевидцев, за рулем универсала находилась 73-летняя женщина. По какой причине она не заметила припаркованные авто – выяснят полицейские. В результате аварии водитель получила ушиб грудной клетки, а пешеход – травму таза и ноги. Как прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе краевого ГИБДД, инспекторы зарисовали схему аварии, все детали будут установлены во время проверки.