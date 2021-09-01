«Главное, чтобы молнией не ударило»: необычный тюнинг авто удивил жителей Владивостока

Тюнинговая машина привлекла внимание очевидцев. Фото: Милана СОКОЛ

Toyota Mark II, который многие сравнили с троллейбусом, из-за двух длинных выхлопным труб, удивил жителей Владивостока. Машину с крайне необычным тюнингом снял на видео один из очевидцев. Кадры быстро разлетелись по сети, собрав десятки комментариев.

– Это что за покемон? – удивляется автор видео.

Подкованные в автотюнинге жители края поспешили внести ясность

«Босодзоку!!!! JDM стиль! Где жt такого красавца посмотреть в живую? Слюни попускать», «Рога дьявола», «На троллейбус похоже», «Этот стиль тюнинга в Японии считается самым крутым», «Только бы молнией не ударило», – комментируют в сети автомобилисты.

Стоит отметить, что Bosozoku в переводе с японского «племя яростной езды». Сам термин появился в 50-х годах и сначала относился к бандам мотоциклистов, которые рассекали по улицам Японии. Позже термин стали относиться и к миру авто. Для того чтобы стать настоящим Bosozoku, нужно было купить японскую машину 60-70-х годов, покрасить ее в яркие цвета, установить большие накладки над арками колес, выхлопные трубы, которые могли быть длиннее и выше крыши автомобиля. Не редко еще удлиняли капот и передние крылья, а также выводили масляный радиатор на передний бампер, протягивая шланги к нему через фары. Прокачанные машины в стиле Bosozoku называли Zokusha (гангстерский автомобиль).

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