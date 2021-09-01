В рамках ВЭФ-2021 состоится сессия «Здоровье детей: повышая эффективность оказания медицинской помощи»

На полях Восточного экономического форума состоится экспертная дискуссия, посвященная интеграции мультидисциплинарного подхода к охране здоровья детей. Организатором сессии «Здоровье детей: повышая эффективность оказания медицинской помощи» выступает проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество».

В мероприятии примут участие: проректор, директор института социальной политики ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова; директор ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы» Марина Бебчук; заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов; главный врач медицинского центр ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Игорь Брюховецкий; руководитель направления «Инклюзия» РОО помощи детям с расстройством аутистического спектра «Контакт» Антонина Стейнберг; генеральный директор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Антон Яремчук и другие. Модератор сессии – ведущая телеканала «Россия 24», главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

«Оказание медицинской помощи детям, требующим специфического ухода, диктует необходимость перехода к мультидисциплинарной модели. При этом речь идет не только о том, чтобы ребенка наблюдали врачи нескольких специальностей, но в процесс должны быть вовлечены педагоги, психологи, социальные работники. Такой междисциплинарный подход должен быть интегрирован в повседневную медицинскую практику», – отметил генеральный директор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Антон Яремчук.

Мультидисциплинарная команда показывает высокую эффективность в тех случаях, когда требуется оптимизировать процессы диагностики и лечения, найти нестандартный подход, снизить риски развития осложнений и сформировать комплексную стратегию долговременного ухода. Дети с тяжелыми, порой неизлечимыми диагнозами продолжают жить, и любой подход к помощи таким детям должен охватывать все сферы жизни, включая не только помощь ребенку, но и необходимую поддержку всей семье. Однако на практике не всегда есть необходимые специалисты, а действия заинтересованных сторон часто не согласованы.

В рамках встречи эксперты обсудят, как должна быть выстроена оптимальная система медицинской помощи, учитывающая интересы всех сторон и, в первую очередь, пациентов, в каких странах практика использования мультидисциплинарных команд является стандартом оказания медицинской помощи тяжелобольным детям, как наладить трансфер мультидисциплинарных практик в Россию, а также какие успешные практики мультидисциплинарного подхода применяются в России, в том числе в регионах ДФО.