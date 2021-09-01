Благоустройство, сфера ЖКХ и дороги – жители Владивостока выбирают приоритетные направления бюджета на следующий год

Жители города могут принять участие в формировании бюджета на следующий год. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке продолжается опрос по формированию бюджета на следующий год. Принять участие в нем могут все неравнодушные жители города, вплоть до 15 сентября, сроки онлайн анкетирования продлили. Специалисты городской администрации подвели промежуточные итоги опроса. 37% респондентов считают, что деньги в 2022 году стоит потратить на сферу благоустройства. 19% голосов жители отдали за улучшение сферы ЖКХ, а 16% горожан считают, что особое внимание нужно уделить дорогам.

Как ранее писала «КП-Владивосток», принять участие в формировании бюджета можно в режиме онлайн. Опрос стартовал на прошлой неделе, он проводится в рамках проекта «Бюджет для граждан». Высказать свою мнение все желающие могут перейдя по ссылке. У жителей приморской столицы есть возможность самим выбрать сферы, на которые, по их мнению, в следующем году необходимо больше средств для развития. Речь идет о шести направлениях: «Образование», «Социально-культурная деятельность», «Дорожное хозяйство», «Жилищно-коммунальная сфера», «Благоустройство города» и «Спорт».

– За первую неделю мы видим, что активная часть жителей города больше выбирает сферы «Благоустройство», «ЖКХ», «Дорожное хозяйство» и «Образование». Также владивостокцев больше интересует информация о расходах и доходах бюджета в разрезе реализации конкретных муниципальных проектов и отдельных направлений расходования средств бюджета, – поделился первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Онлайн голосование поможет администрации Владивостока выбрать приоритетные направления работы, а самим жителям – внести вклад в развитие своего города. Стоит отметить, что традиционно большая часть денег из бюджета приморской столицы идет на образовательный блок. Следующими позициями по расходам становятся блоки национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

– Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для вовлечения жителей в процесс формирования основных сфер, куда необходимо направить бюджетные средства в следующем году, мы предлагаем жителям пройти опрос и высказать свое мнение, – подытожил Сергей Дмитриенко.

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