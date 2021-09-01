Как развивать туризм на юге Приморья, решили спросить у граждан [опрос]

Хасанский район Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморцев приглашают принять участие в обсуждении развития туристического потенциала Хасанского района. Для этого нужно пройти небольшой опрос, перейдя по ссылке. Он проходит на платформе «Что хочет город» до 15 сентября.

Хасанский район – курортная мекка Приморья. Дирекция общественных пространств Владивостока проводит опрос среди жителей края, чтобы понять, какие аспекты, касающиеся туризма в этом районе Приморья, нужно укрепить. Приморцев просят рассказать, как они проводят время в Хасанском районе, что им здесь нравится и что хотелось бы улучшить.

В преддверии принятия нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» собрать мнение жителей по поводу состояния Хасанского района в плане туристической привлекательности особенно важно. Опрос проводит Дирекция общественных пространств Владивостока в рамках разработки академического проекта пространственного развития особо охраняемой природной территории «Земля леопарда» и прилегающих к ней территорий в Хасанском районе.

«Во врем пандемии мы поняли, что внутренний туризм важен и нужно развивать не только наш административный центр, но и прилегающие территории, тем более такие особо охраняемые природные объекты, как национальный парк. Мы хотим изучить мнение жителей, чтобы посмотреть на ситуацию не только как управленцы, но и изнутри, как это видят пользователи, и узнать, где жители края любят бывать, в какое время года, сколько они планируют здесь тратить. Так мы поймём, какие аспекты нам нужно укрепить», – говорит заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Анастасия Размахнина.

Опрос проводится для выявления проблем и потребностей именно в плане развития туризма. «Понятно, что есть проблемы с дорогами, коммуникациями, выделением земель под застройку. Но здесь мы говорим именно о туристическом вопросе – что жителям хотелось бы здесь видеть: новые маршруты, сохранение природы, создание кемпингов, возможность приезжать круглый год», – уточняет Анастасия Размахнина.