Парковка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первую в городе парковку с искусственным интеллектом откроют во Владивостоке на этой неделе. Об этом на ВЭФ сообщил Сунгук Мун, представитель корейской KT Corporation, в рамках секции «Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке».

«Мы вводим эту систему благодаря сотрудничеству с мэрией Владивостока. Она ускорит время, которое человек проводит на парковке, благодаря интеллектуальной системе навигации. В основе – камеры с искусственным интеллектом», - рассказал Сунгук Мун.

Речь идет о парковке, которую оборудуют на улице Светланской, в районе остановки ДВПИ, рядом с Матросским сквером, который в настоящее время находится на реконструкции.

По словам Сунгук Муна, открытие ожидается уже на этой неделе.

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