Глава РусГидро Виктор Хмарин посетил первый на Дальнем Востоке Центр управления сетями

Фото: предоставлено ДРСК

Председатель Правления и генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин совершил рабочий визит в новый Центр управления сетями Приморского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК, входит в Группу РусГидро). Готовящийся к открытию ЦУС – это первый проект по централизации на современном технологическом уровне оперативно-технологического управления электросетевыми объектами на Дальнем Востоке.

Фото: предоставлено ДРСК

Оснащенный самым современным оборудованием Центр управления сетями станет ключевым элементом в системе оперативно-технологического управления Приморских электрических сетей. Центр позволит вывести на новый уровень контроль за работой электрических сетей, тем самым повысив качество энергоснабжения потребителей. Оборудование и информационные системы ЦУС позволят автоматизировать ряд функций диспетчеров, вести прямой обмен информацией с оперативно-ремонтным персоналом. Будет обеспечено высококачественное информационное сопровождение деятельности персонала при проведении работ на линиях электропередачи и оборудовании, в том числе в условиях ликвидации аварий, что сократит время реагирования на нештатные ситуации и повысит эффективность проведения аварийно-восстановительных работ.

Также ЦУС будет осуществлять технологическое и информационное взаимодействие с Системным оператором, иными субъектами энергетики Приморского края, Ситуационно-аналитическим центром РусГидро, а также с органами исполнительной власти Приморского края.

Фото: предоставлено ДРСК

На первом этапе в ЦУС перейдут функции оперативно-технологического управления из существующей Оперативно-диспетчерской службы Южных электрических сетей Приморского филиала, в дальнейшем планируется объединение на базе ЦУС Оперативно-диспетчерских служб Центральных, Западных и Северных электрических сетей.