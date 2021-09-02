Министр промышленности и торговли РФ осмотрел экспозицию АО «Восточный Порт»

Фото: предоставлено АО "Восточный Порт"

В первый день работы VI Восточного экономического форума, 2 сентября, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров осмотрел экспозицию крупнейшего специализированного угольного порта России АО «Восточный Порт», расположенную в павильоне Правительства Приморского края в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» на Университетской набережной ДВФУ.

В сопровождении управляющего директора предприятия Вадима Байбака министр ознакомился с комплексом наилучших доступных технологий, применяемым стивидорами «Восточного Порта» при перевалке грузов. В частности, с механизмом работы закрытых тандемных вагоноопрокидывателей, голографическая модель которых была представлена в павильоне.

Фото: предоставлено АО "Восточный Порт"

Комплекс из 4-х вагоноопрокидывателей по праву считается сердцем специализированного угольного терминала Порта, именно эта технология позволяет сегодня быстро и безопасно для экологии разгрузить около 1500 тысяч полувагонов с углем в сутки. Вагоноопрокидыватели способны за один цикл выгрузки обрабатывать одновременно восемь полувагонов общей грузоподъёмностью свыше 600 тонн угля. Высокая скорость обработки вагонов должна обеспечивать оптимизацию всего перевозочного процесса по линии РЖД и способствовать увеличению пропускной способности железнодорожной сети за счёт расширения Восточного полигона и создания современной портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе. Такие первоочередные задачи поставил перед транспортными предприятиями Президент РФ Владимир Путин на совещании весной этого года, посвящённом вопросам развития угольной отрасли и наращивания экспортного потенциала отечественной угольной промышленности.

«Восточный Порт» – компания, ориентированная в будущее, и применение наилучших доступных технологий у нас закладывалось изначально. Мы занимаемся этим трудом более четырех десятилетий, поступательно наращивая производственный темп и обеспечивая безопасность окружающей среды, – в том числе, основываясь на лучших мировых достижениях развития высокопрофессиональной техники. Совершенствуем и модернизируем её, внедряя собственные рационализаторские решения на основе многолетнего опыта перевалки угля, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.