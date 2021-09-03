ВЭБ.РФ модернизирует общественный транспорт в Приморском крае

Фото: Антон Балашов / roscongress.org

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и правительство Приморского края заключили соглашение о совместном развитии регионального общественного транспорта. Документ подписали на Восточном экономическом форуме заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления госкорпорации Артем Довлатов, заместитель председателя правительства Приморского края Михаил Петров и глава администрации Владивостока Константин Шестаков.

В регионе проведут комплексную модернизацию общественного транспорта города Владивостока и агломерации. Будет реконструирована и построена вся необходимая инфраструктура, к тому же обновят автобусный парк и подвижной состав электротранспорта. Упор сделают на развитии экологичного транспорта. Для удобства горожан оптимизируют маршрутную сеть, удалят маршруты-дублеры и откроют новые, плюс запустят безналичную систему оплаты проезда. Также создадут единого оператора и запустят интеллектуальную транспортную систему (ИТС).

- Только комплексный подход к развитию общественного транспорта способен обеспечить высокое качество транспортной услуги для горожан в средней и долгосрочной перспективе. Нельзя просто обновлять подвижной состав, не пересмотрев маршрутную сеть, систему контрактов с перевозчиками и т.д. При этом обновление подвижного состава при этом должно соответствовать современным стандартам по качеству пассажирских перевозок, - заявил Артем Довлатов.

Для реализации проекта привлекут средства из федерального бюджета, кредитные ресурсы и частные инвестиции. Первые результаты модернизации транспортной системы в регионе можно будет увидеть уже через год.