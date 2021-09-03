«Ростелеком» и УК «Петропавловск» договорились о развитии цифровых услуг на рудниках

На Восточном экономическом форуме АО «УК «Петропавловск» и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор Управляющей компании «Петропавловск» Сергей Шумилов и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

В рамках соглашения «Ростелеком» построит на территории рудников волоконно-оптические линии связи с целью предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг. Компания предоставит услуги Центра обработки данных, создаст единую сеть VPN* и реализует корпоративную телефонию на базе виртуальной АТС.

Центр обработки данных обеспечивает безопасную и надежную IT-инфраструктуру для бизнеса, а также предоставляет защищенные каналы связи, по которым происходит обмен данными.

Виртуальная АТС позволяет организовать телефонию через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Номер телефона не привязан к адресу подключения и даже при смене офиса останется за клиентом.

Также на предприятии будут организованы такие цифровые услуги, как «Телемедицина», «Управляемый Wi-Fi» и «Интерактивное телевидение».

*VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он может обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.