ОАО «УГМК» готова увеличить экспорт кузбасского угля в Индию через «Восточный Порт»

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Руководство «Уральской горно-металлургической компании» (ОАО «УГМК»), которая является единоличным исполнительным органом двух крупнейших высокотехнологичных специализированных угольных терминалов России (на западе – Ростерминалуголь и на Дальнем Востоке – «Восточный Порт») с большим воодушевлением наблюдает за уникальной по масштабам и срокам реализации программой, реализуемой Республикой Индия в части развития металлургической и сталелитейной отраслей страны. Об этом сообщила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская в ходе бизнес-диалога «Россия-Индия» на площадке VI Восточного экономического форума.

– Конечно, мы возлагаем большие надежды на существенные объемы поставки высококачественных углей компании «Кузбассразрезуголь» (КРУ) для индийских потребителей, – УГМК имеет большой успешный опыт сотрудничества с Индией, – добавила Ирина Владимировна.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В начале сентября 2019 года, в рамках юбилейного V ВЭФ, состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт». Первым в присутствии президента России Владимира Путина и индийского лидера Нарендры Моди был отгружен балкер MIN SHENG – 80 тыс. тонн высококачественного угля отечественного производителя направили в адрес крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

Через месяц руководство ОАО «УГМК» продемонстрировало в действии новый проект Третьей очереди специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» для делегации глав крупнейших металлургических компаний Индии во главе с министром природного газа, нефти и стали Республики Индия Д. Прадханом. Индийские металлурги высоко оценили техническую оснащенность терминала крупнейшей стивидорной компании России.

Зарубежных гостей заинтересовали уникальные конкурентные преимущества АО «Восточный Порт»: многоступенчатая магнитная очистка угля от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес металлургических заводов Индии.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

– На данный момент «Восточный Порт» занимает практически треть угольных объемов, которые экспортируются из России в Индию – 2,8 млн тонн, - сообщила Ирина Ольховская. - Для нас это очень перспективный и интересный рынок.

АО «Восточный Порт» полностью реализовало инвестпроект по развитию своей портовой мощности, что увеличило его экспортные возможности в 2 раза - с 25 млн тонн до 55 млн тонн в год.

– Безусловно, решающую роль в фактическом увеличении товарооборота коксующихся углей и, в принципе, металлургических углей для Индии играет полномасштабная реализация железнодорожного проекта Восточный полигон, - продолжила топ-менеджер ОАО «УГМК». – Это и развитие БАМа, и Транссибирской магистрали, которых мы все с нетерпением ждем, потому что угольная отрасль, как и портовая отрасль, готовы к дополнительным объемам. Уверена, что тесное взаимодействие между главами наших двух государств позволит ускорить реализацию инфраструктурных проектов и увеличить товарооборот между Россией и Индией.