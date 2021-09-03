АО «Восточный Порт» будет наращивать стратегическое партнерство с Японией

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Перспективы российско-японского сотрудничества обсудили на площадке VI Восточного экономического форума, который в эти проходит на острове Русский во Владивостоке. В ходе бизнес-диалога «Россия -Япония» представители деловых кругов обсуждали перспективы развития экономических связей между двумя странами и самые успешные кейсы двусторонних отношений. Одним примеров такого эффективного российско-японского сотрудничества по праву можно назвать АО «Восточный Порт».

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

– За период 2010-2020 годов общий объем поставок российской угольной продукции в Японию составил 62 млн тонн. Это серьезная, хорошая цифра. При этом доля «Восточного» в общих поставках российского угля для японских потребителей составляет 42%. И неуклонно, из года в год, мы растем. Мы рассматриваем наших японских партнеров, как потребителей угля, так и производителей оборудования – как стратегических партнеров, – рассказала Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» – компании, которая является единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт».

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В свою очередь, благодаря сотрудничеству портовиков с японскими производителями современного судопогрузочного оборудования Marubeni и Mitsui, во многом удалось в кратчайшие сроки реализовать крупнейший на Дальнем Востоке частный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Реализация этого проекта позволила увечить портовые мощности АО «Восточный Порт» в 2 раза – до 55 млн тонн в год.

– Мы очень признательны японским коллегам за такое качественное, эффективное взаимодействие. И мы надеемся в будущем видеть рост грузооборота и укрепление экономических связей между нашими странами, – подвела итог Ирина Ольховская.