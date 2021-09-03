Министр транспорта РФ посетил стенд АО «Восточный Порт» на ВЭФ-2021

Фото: АО «Восточный Порт»

Во второй день работы VI Восточного экономического форума, 3 сентября, объединенный выставочный стенд Министерства транспорта РФ, УГМК-Портовые активы и АО «Восточный Порт» посетил Министр транспорта РФ Виталий Савельев. В сопровождении управляющего директора предприятия Вадима Байбака высокий гость ознакомился на стенде с комплексом наилучших доступных технологий, применяемым стивидорами «Восточного Порта» при перевалке грузов.

Фото: АО «Восточный Порт»

В 2021 году, который объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом науки и технологий, Порт представил на Восточном экономическом форуме свою «визитную карточку» – специализированный угольный терминал, спроектированный и построенный в полном соответствии со всеми нормами природоохранного законодательства и являющийся сегодня флагманом стивидорной отрасли России по закрытым технологиям перевалки угля. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии и подземные галереи общей протяженностью 11 километров, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов. Эта совокупность технологий является уникальной в мировой стивидорной отрасли.

Фото: АО «Восточный Порт»

В ходе визита на объединенный выставочный стенд Министерства транспорта РФ, УГМК-Портовые активы и АО «Восточный Порт» Виталий Савельев также осмотрел 3D-макет Ледовой арены, строительство которой «Восточный Порт» ведет во Врангеле. Возведение многофункционального спортивного сооружения в отдаленном микрорайоне Находки является одним из приоритетных вариантов реализации социальной программы предприятия. О круглогодичном ледовом сооружении любители зимних игровых видов спорта здесь мечтали долгие годы. Активным сторонником идеи возведения нового спортивного комплекса в городе портовиков ранее выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.