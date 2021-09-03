Виталий Мутко: «ДОМ.РФ уже создал шесть мастер-планов для городов Дальнего Востока»

Инвестировано до 6 миллиардов рублей в развитие городской среды Дальнего Востока Фото: Архив "КП"

Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил журналистам 3 сентября на ВЭФ. Также он рассказал, что уже было инвестировано до 6 миллиардов рублей в развитие городской среды Дальнего Востока.

— Мы уже создали шесть мастер-планов. В столице Приморья один из планов уже воплощается. Мы нацелены на продолжение работ в этом вопросе, — заявил Виталий Мутко.

Владимир Путин, выступив на заседании Восточного экономического форума, заявил об интересах страны развивать Дальний Восток. Президент добавил, что мастер-планы для городов Дальнего Востока необходимо разработать за два года. ДОМ.РФ уже разработал их для шести городов.

Во Владивостоке со 2 по 4 сентября проводится IV ВЭФ, и одной из главных тем на нем стало обсуждение развития Дальнего Востока. Развитие затронуло сразу несколько сфер: социальная и экономическая как внутри страны, так и за ее пределами, и политическая. Инвесторов уже привлекли к созданию масштабного проекта — «Новый порт Владивостока», который образует 5000 рабочих мест и закрепит за Владивостоком статус крупного портового города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14