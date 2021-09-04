Дима Билан показал, где живет во Владивостоке

Дима Билан во Владивостоке Фото: СОЦСЕТИ

Певец Дима Билан прилетел во Владивосток, чтобы выступить на закрытии ВЭФ на центральной городской площади. Он закрывает 4 сентября концерт, где кроме него выступают Вячеслав Бутусов и Маша Вебер, а также группы «Земляне» и «Марлины». Прилетел в дальневосточную столицу певец накануне, 3 сентября, и показал подписчикам номер, в котором живет, а также принесенный в номер ужин.

«Прибыл во Владивосток, спал всю дорогу. Дозаправка в Иркутске. Все это весело и забавно, но дело есть дело», - пожаловался Билан подписчикам.

Певец похвалил погоду: «Тут так тепло. Говорят, надо купаться. Экономический форум еще идет».

А также рассказал, что нужно для счастья вечером во Владивостоке. Во-первых, немножко времени наедине с самим собой. Во-вторых, халат и кепка. И наконец - вкусно поужинать.

«Из самых главных радостей на данную секунду – вот это меню. Боже, тут смешение жанров. Китайская еда с европейским взглядом, вкусно тут всегда. Казалось бы, что нужно для счастья человеку».

Вскоре певец показал и тот самый ужин, который ему принесли в номер, и добавил, что счастью нет предела.

Наутро он снова обратился к подписчикам, рассказав, что спал всего два часа. Зато показал вид из окна гостиницы – на море и зеленые сопки. Судя по этому виду, остановился Билан в одной из гостиниц на территории игорной зоны.

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