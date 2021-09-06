В Приморье все еще по-летнему тепло

По данным портала, температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +21°C. Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 6 сентября, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным синоптиков, осадков сегодня ждать не стоит. Ветер возьмет направление с юга, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменная облачность, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+27°C.

В соседнем Уссурийске также без осадков и тепло – до 28 градусов жары. Ветер слабый до умеренного.

В Находке синоптическая ситуация аналогичная – безветренно и жарко, +26...+28°C.

По данным портала, температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +21°C.

К слову, ранее «Комсомолка» сообщала, что уже в середине этой недели в Приморье пройдут дожди.

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