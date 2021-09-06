За прошедшие сутки число заразившихся Covid-19 в Приморье уменьшилось

Фото: Укладов Олег.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, 6 сентября, в регионе коронавирусом заразились 226 человек. По сравнению с прошлыми сутками этот показатель уменьшился. Всего же с начала пандемии выявлено 63 664 случаев заражения.

Справиться с недугом удалось еще 102 приморцам. Всего же болезнь победили 56 828 человек. К сожалению, есть и печальные цифры: за сутки от инфекции скончались четыре человека. Всего вирус забрал 1 067 жителей края.

Кстати, главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» почему уже переболевшим лучше привиться, как вакцина воздействует на ДНК и защитит ли прививка от нового штамма.

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