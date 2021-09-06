РРПК и КРДВ подписали соглашение о сотрудничестве

Важное соглашение было заключено на полях ВЭФ-2021.

В рамках Восточного экономического форума Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК, Группа) и единый институт развития - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве при строительстве рыбодобывающего флота. Документ подписали генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко и генеральный директор КРДВ Игорь Носов.

Соглашение распространяется на 9 из 11 судов, которые планирует построить РРПК. Объем капитальных вложений в 9 супертраулеров составляет 63 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать на территории Приморского края 1350 новых рабочих мест.

«Между РРПК и КРДВ - давнее и плодотворное сотрудничество. Благодаря поддержке Корпорации РРПК успешно реализует на территории Приморья проекты, вносящие заметный вклад в социальное развитие региона - через создание новых рабочих мест и обеспечение дополнительных налоговых отчислений», - отметил Виктор Литвиненко, генеральный директор РРПК.

КРДВ окажет содействие РРПК в формировании пакета документов и подаче заявки на получение статуса резидента свободного порта Владивосток для входящих в Группу компаний, реализующих строительство нового флота рыболовных траулеров.

«Режим СПВ дает инвесторам хорошие возможности для успешного выполнения задуманных бизнес-инициатив. Корпорация окажет РРПК поддержку в реализации инвестиционного проекта по строительству судов. В частности, будет сопровождать проект на всех этапах развития – от рассмотрения заявки до ведения операционной деятельности, в режиме «одного окна» участвовать во взаимодействии компаний с другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти», - сказал Игорь Носов.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (АО «КРДВ») является управляющей компанией Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах РФ. В режиме свободного порта Владивосток работает 2051 компания. Предприниматели реализовали 267 проектов, создали более 26,1 тыс. рабочих мест, вложили в экономику Дальнего Востока 207,6 млрд рублей. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 1,1 трлн рублей, в результате их полного выполнения будет создано 85,7 тыс. рабочих мест. Инвесторам СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет.