ДРСК обеспечила надежное электроснабжение Восточного экономического форума

ДРСК обеспечила надежное электроснабжение во время ВЭФ. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) обеспечили надежное энергоснабжение объектов Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 2-4 сентября. Для организации электроснабжения ВЭФ-2021 было привлечено более 150 работников филиала.

Все запланированные подготовительные и организационно-технические мероприятия по обеспечению надежной работы сети были выполнены в полном объеме до начала проведения форума. Во время работы ВЭФ на ключевых энергообъектах, а также в ситуационно-аналитическом центре было организовано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и ремонтного персонала.

Кроме основной площадки форума - кампуса ДВФУ, под особым контролем энергетиков находились объекты жизнеобеспечения города, в том числе морской и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт Владивостока, а также отели и гостиницы города.

За три дня до начала форума и во время его проведения на энергообъектах приморского филиала ДРСК был введён режим «технологической тишины». В этот период было приостановлено выполнение всех ремонтных работ в сетях.

Все оборудование, задействованное в электроснабжении кампусов Дальневосточного федерального университета, работало в штатном режиме, энергоснабжение площадок ВЭФ осуществлялось без перебоев.

Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начиная с первого ВЭФ в 2015 году, приморский филиал ДРСК ежегодно обеспечивает техническую работу по его электроснабжению.

На ВЭФ-2021 был подписан ряд важных соглашений в сфере энергетики, включая соглашение, заключенного между Правительством Приморского края и ПАО «РусГидро», по консолидации объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций (ТСО) Приморского края на базе ДРСК. Цель соглашения – повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей края за счет применения единых стандартов технического обслуживания.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.