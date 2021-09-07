Фотовыставка АО «Восточный Порт» вызвала живой интерес у посетителей и участников ВЭФ-2021

Специализированная фотовыставка «Наилучшие доступные технологии».

Специализированная фотовыставка «Наилучшие доступные технологии», представленная УГМК-Портовые активы и крупнейшим в России специализированным терминалом по высокотехнологичной перевалке угля – компанией АО «Восточный Порт» – на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ), вызвала живой интерес у гостей и участников масштабного международного мероприятия.

Перекликаясь с тематикой 2021 года, который ранее был объявлен Президентом России Владимиром Путиным «Годом науки и технологий», на фотовыставке портовиков отражена производственная деятельность одного из самых высокоэкологичных угольных терминалов страны с применением современного оборудования и использования наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду. В частности, это конкурентные преимущества порта – многоступенчатая магнитная очистка угля, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника – стакеры, реклаймеры, закрытые вагоноопрокидыватели, система крытых конвейерных линий с пересыпными станциями, всесезонная система пылеподавления «сухой туман» с одновременной аспирацией и последующей многоступенчатой фильтрацией осаженной пыли, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

За три дня работы ВЭФ-2021 с экспозицией находкинских стивидоров смогли ознакомиться тысячи человек.

За три дня работы ВЭФ-2021 с экспозицией находкинских стивидоров смогли ознакомиться тысячи человек, среди которых – депутат Государственной Думы РФ нынешнего созыва Виктория Николаева, глава администрации Находкинского городского округа Тимур Магинский, другие представители политической и бизнес-элиты. Мини-экскурсию для VIP-гостей выставки провели управляющий директор компании Вадим Байбак и начальник службы по связям с общественностью, социальной работе и взаимодействию с государственными органами АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев. Помимо вышеперечисленной информации, представители руководства стивидорной компании отметили, что «Восточный Порт» является крупнейшим экологическим инвестором Дальнего Востока – только последние 3 года в реализацию мероприятий было направлено 6 миллиардов рублей.

– Поражают масштабы технической оснащённости и мощи вашего предприятия, – поделилась после осмотра выставки Виктория Николаева. – Желаю «Восточному Порту» всегда быть флагманом в своей отрасли, примером для других компаний, в первую очередь, в области экологии и охраны окружающей среды, работать на благо наших соотечественников и нашего государства.

На фотовыставке портовиков отражена производственная деятельность одного из самых высокоэкологичных угольных терминалов.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».