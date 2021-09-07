РусГидро в 2021 году увеличит вложения в ремонт и модернизацию энергообъектов ДФО на 20%

Дальний Восток активно готовится к предстоящему отопительному сезону. Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

Сегодня в Хабаровске состоялось совещание по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов под председательством Министра энергетики Николая Шульгинова. В совещании принял участие Член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Роман Бердников.

Роман Бердников сообщил, чтовсе объекты Группы РусГидро, расположенные на территории ДФО, ведут активную подготовку предстоящему отопительному сезону. В 2021 году объем финансирования мероприятий по ремонту и модернизации энергообъектов по сравнению с предыдущим годом увеличен на 20% до 35,8 млрд рублей. Уже отремонтированы 164 турбоагрегата и гидроагрегата, 210 котлоагрегатов, 2 902 километра линий электропередачиразных классов напряжения. Работы ведутся в соответствии с графиком и будут полностью завершены к 1 ноября 2021 года.

На обеспечение качественно нового уровня надежности энергоснабжения направлены два больших проекта в области модернизации электросетей, которые реализуются РусГидро в Приморском крае (МИРЭК) и Сахалинской области (ПОУРЭК). Особенность этих регионов –сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений. Это новые опоры ЛЭП, резервирование энергоснабжения, перевод некоторых линий в кабельное исполнение и др. Роман Бердников подчеркнул, что практическая реализация этих проектов, рассчитанных на несколько лет, уже начата.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам поставки углядля нужд Артемовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-3 и Нерюнгринской ГРЭС. В результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке угледобывающие компании переориентировали поставки угля на экспорт. Для закрытия потребности в угле РусГидро планирует проведение повторных закупочных процедур угля для нужд тепловых станций в регионе.

До 2026 года в ДФО РусГидро планирует построить генерирующие энергообъекты электрической мощностью порядка 2 ГВт и тепловой мощностью 2,7 тыс. Гкал/ч. Уже в ближайшее время РусГидро начнет строительно-монтажные работы сразу по шести проектам в теплоэнергетике: строительству Хабаровской ТЭЦ-4 (320,8 МВт, 1 368 Гкал/ч), Артемовской ТЭЦ-2 (415,2 МВт, 482 Гкал/ч), второй очереди Якутской ГРЭС-2 (160,4 МВт, 200 Гкал/ч) и модернизации с заменой половины турбоагрегатов и существенным увеличением мощности Владивостокской ТЭЦ-2 (360 МВт, 570 Гкал/ч), которая играет ключевую роль в энергоснабжении столицы ДФО. Еще два проекта направлены на обеспечение электроэнергией восточного полигона РЖД – это новые энергоблоки на Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт) и Партизанской ГРЭС (280 МВт).