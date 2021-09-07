Какие льготы и выплаты получают в Приморье ветераны Великой Отечественной войны?

Фото: Правительство Приморья

В Приморье для граждан-участников Великой Отечественной войны действует ряд мер поддержки. Пресс-служба правительства края напомнила, что именно положено местным пенсионерам-ветеранам и как это получить.

По сообщению минтруда Приморья, в регионе для граждан со статусом ветеранов Великой Отечественной войны или приравненных к ним положена ежемесячная выплата и льготы. Ежемесячно ветераны (в список также входят узники концлагерей, гетто) могут компенсировать за счет краевого бюджета половину расхода на жилье (включая найм и содержание, взносы на капитальный ремонт, плату за ЖКХ).

Кроме того, ежегодно участникам войны компенсируют половину расходов на твердое топливо и бытовой газ из расчета до 60 килограммов в год, если эти услуги им необходимы.

Ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним по льготам гражданам полагаются компенсации за проезд на территории Приморья: в размере 50% стоимости билета городского сообщения, пригородного, стоимости билета воздушного транспорта. Скидка на билеты авиасообщения предусмотрены только для местных авиалиний, включая районы Крайнего Севера.

Для граждан, достигших возраста 70 лет, по карте «Приморец» предусмотрена денежная выплата в размере 100% на оплату проезда в городском и пригородном транспорте, но не более 300 рублей в месяц.

Те участники войны, которые встали на учет для улучшения жилищных условий, могут получить единовременную денежную выплату на строительство или покупку жилья.

Полная информация в специальном справочнике минтруда Приморья.

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