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Владивосток7 сентября 2021 11:28

Недоглядевших за ребенком, сбежавшим из детсада во Владивостоке, накажут

Кроху-беглеца вернули домой сотрудники полиции, малыш успел пройти пешком четыре километра
Руслан НОВИКОВ
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Воспитателей могут привлечь к ответственности

Воспитателей могут привлечь к ответственности

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ранее «Комсомолка» писала о мальчике, решившим уйти «в самоволку» из детского сада на Терешковой. Малыш в первую неделю в детском саду плакал и просился к маме, а затем и вовсе решил пойти домой, пройдя четыре километра по Владивостоку. О начале доследственной проверки по факту сообщила пресс-служба СУ СК РФ Приморья.

Воспитателей детского сада могут привлечь по статье 293 УК РФ (халатность). Согласно Кодексу, в ходе доследственной проверки сотрудники оценят действия тех, под чьей опекой был сбежавший воспитанник.

Мальчишку нашли около популярного торгового центра во Владивостоке в районе Калинина. Родители поблагодарили сотрудников полиции.

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