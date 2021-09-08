Модельная библиотека, оборудованная по последнему слову техники, открылась во Владивостоке

Во Владивостоке открыли первую модельную библиотеку. Фото: Вадим ПОПОВ

Информационный центр, отвечающий всем требованиям современного читателя, уже открыл свои двери на проспекте 100-летия Владивостока, 48. Обновленная библиотека имени А.П. Чехова стала модельной, изменившись до неузнаваемости после масштабного ремонта. Обновленный книжный фонд, зона самообслуживания, просторные читальные залы, высокосортной интернет и умные технологии – все это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» и победе в конкурсном отборе на создание модельных библиотек.

Торжественное открытие первой во Владивостоке модельной библиотеки состоялось 7 сентября. С важным событием коллектив и читателей поздравили министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, глава Владивостока Константин Шестаков и председатель думы Владивостока Андрей Брик.

– Благодарю Министерство культуры Российской Федерации за то, что рассмотрели нашу заявку и помогли нам реализовать этот проект. Это не просто библиотека, а полноценное общественное пространство. Надеюсь, таких мест в нашем городе с каждым годом будет появляться всё больше. Мы приложим к этому максимум усилий, – поделился глава администрации города Константин Шестаков.

Константин Шестаков поздравил коллектив и читателей. Фото: Вадим ПОПОВ

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», от прежней библиотеки остались только стены, да и то обновленные. Капитальный ремонт прошел повсеместно – от замены стеллажей и освещения до модернизации всех коммуникаций. Что не менее важно, в библиотеке оборудован многофункциональный зал, так что при посещении не возникнет проблем у маломобильных горожан и читателей с дополнительными потребностями.

В модельной библиотеке появился компьютерный класс, а также терминал, позволяющий взять или сдать книгу самостоятельно. Кстати, умная машина дополнительно дезинфицирует издания. Помимо этого для «Чеховки» закупили планшеты, современную акустическую систему, интерактивные доски, проектор и многое другое. Словом, библиотека сейчас оборудована по последнему слову техники. Книжный фонд пополнился больше чем на 3000 экземпляров, так что книгу по душе здесь найдет каждый.

Отметим, администрация Владивостока выделила больше 10 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, еще 10 миллионов рублей поступили из федерального бюджета для создания на базе библиотеки современного интеллектуального и просветительского центра.

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