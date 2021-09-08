Из-за отключения воды уроки в некоторых школах Владивостока сократили до 30 минут - СМИ

Школьники порадуются отключению воды Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за отключения холодной и горячей воды некоторые школы во Владивостоке сократили время уроков до 30 минут. Об этом написали некоторые СМИ, со ссылкой на родителей.

Напомним, воду отключили утром 8 сентября, в списке адресов более сотни домов. Отключения продлятся до 03:00 часов утра четверга, 9 сентября. Причина массового отключения – плановый ремонт.

Как отметили в администрации Владивостока, такое решение, как сокращение уроков, директора школ принимают самостоятельно. Единого постановления от управления образованием нет.

При этом списки школ, где отключат воду, были известны заранее. Директора получили уведомления и должны были организовать учебный процесс в условиях отсутствия воды: заказать, если необходимо, дополнительные бутылки с водой и посуду и так далее. По мнению собеседника КП, если какие-то школы и перешли на 30-минутные уроки, то это единичные случаи.

Остались без воды и некоторые детсады. Родителей заранее предупредили, что будет работать только дежурная группа, да и то всего несколько часов. Так что некоторым горожанам пришлось сегодня срочно мобилизовать бабушек и дедушек или оставаться дома с детьми.

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