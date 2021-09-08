"ЛиТР-2021" на подходе: дальневосточный фестиваль вновь соберет литературных деятелей

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Чуть больше двух недель осталось до старта одного из крупнейших событий Дальнего Востока — фестиваля "ЛиТР-2021" (12+). В этом году с 23-го по 25 сентября основной площадкой мероприятия станет Адмиральский сквер Владивостока, сообщает "КП-Владивосток" со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Смыслы

Основной идеей четвертого фестиваля "Литература Тихоокеанской России" станет "Россия: горизонты будущего". Участники обсудят, что такое национальная идея, как она формируется, как сохранить историческую память и сформировать гордость за малую родину, объединив культурные коды и символы разных территорий России в единую общероссийскую национальную идею.

Отдельное внимание уделят авторам произведений на дальневосточную тематику: на литературном фестивале по традиции презентуют Общероссийскую литературную Премию им. В.К. Арсеньева, а также произведения дальневосточных авторов.

Спикеры фестиваля

В список гостей "ЛиТРа-2021" вошли российские и зарубежные литературные деятели. Уже в четвертый раз гостями ЛиТРа станут Сергей Лукьяненко, Андрей Рубанов, Сергей Шаргунов.

Уже бывали гостями фестиваля писатели Вадим Левенталь, Андрей Геласимов, Алексей Варламов, Андрей Рудалев, поэт Александр Пелевин, издатели Роман Косыгин ("Молодая гвардия") и Сергей Турко ("Альпина Паблишер").

Впервые посетят мероприятие писатели Роман Сенчин, Герман Садулаев, Александр Куланов, Роман Злотников, Роман Богословский, детские писатели Ася Петрова и Игорь Малышев, поэты Олег Демидов и Максим Замшев, кинокритик Денис Горелов, генеральный директор издательского дома "Городец" Анастасия Смурова.

Значительно расширится в этом году и география — участниками дальневосточного фестиваля станут: секретарь Союза писателей Беларуси Сергей Трихименок, председатель Союза писателей Калиниградской области Борис Бартфельд, поэт из Симферополя Максим Жуков.

Площадка "ЛиТРа -2021"

Основной локацией литературного фестиваля в этом году станет Адмиральский сквер Владивостока. Именно здесь — в шатрах и на сцене, пройдет основное действо.

Некоторые лекции и мастер-классы состоятся в Музее города, Доме Ученых и в Приморском отделении Русского географического общества.

Что ждет участников

В этом году география фестиваля расширится — мероприятия "ЛиТРа" вновь "пойдут в край". Литературный поезд с пассажирами — известными российскими писателями, посетит Уссурийск, Находку, Арсеньев, Спасск-Дальний и Артем.

Содержание блоков мероприятия придется по душе людям разного возраста и с разными интересами. Выбор не ограничится только направлениями "проза" и "поэзия": участников "ЛиТра" ждет международный блок, детский блок, издательский блок, блок нон-фикшн и другие. В программе панельные и пленарные дискуссии, презентации книг, обучение и блок "Только для взрослых" (18+)

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) — крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока. Три дня, с 23 по 25 сентября, во Владивостоке будут проходить встречи со знаменитыми писателями, презентации книг и мастер-классы. Подробнее о мероприятиях фестиваля — на официальном сайте https://litrfest.ru/.

Фестиваль "ЛиТР-2021" проходит при поддержке Правительства Приморского края, НКО "Фонд развития социальных инициатив". Организаторами фестиваля являются медиахолдинг PrimaMedia, интеллектуальный клуб "Культбригада" и Дальневосточное представительство фонда "Русский мир". Генеральный поставщик воды — компания "Славда".