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Владивосток8 сентября 2021 7:24

Мэр Владивостока объяснил идею отдавать центральные улицы пешеходам по выходным

Константин Шестаков также назвал улицу, которую бы он хотел полностью отгородить от машин
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Часть улицы Адмирала Фокина Константин Шестаков уже сделал пешеходной

Часть улицы Адмирала Фокина Константин Шестаков уже сделал пешеходной

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока прокомментировал озвученную накануне губернатором идею перекрывать центральные улицы города, делая их пешеходными на выходные. По словам Константина Шестакова, идею поняли не совсем правильно и на самом деле о перекрытии важных улиц речь не идет.

«Это стародавняя история, с которой я приходил к Олегу Николаевичу, еще будучи директором департамента по туризму. После обсуждали в рамках проекта «Сделано в Приморье». Это все о том же: об улице Адмирала Фокина, о начале Светланской. Океанский проспект или центральную часть Светланской для проведения какого-нибудь мероприятия перекрывать не планировали», - заверил Константин Шестаков в эфире радио «КП».

Он уточнил, что если проводить событийные мероприятия на площади Адмирала Фокина, где сейчас развернут фестиваль стритфуда, то чтобы это было безопасно и качественно, по-хорошему, нужно задействовать всю улицу, то есть перекрывать Адмирала Фокина от начала и до конца.

«В моем идеальном мире эта территория должна быть в принципе пешеходной улицей. И я буду прикладывать массу усилий, чтобы она впоследствии стала таковой», - добавил Константин Шестаков.

Фестиваль стритфуда

Фестиваль стритфуда

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, ранее губернатор Олег Кожемяко, рассказывая о планируемых в городе преобразованиях, сказал: «У нас задача - создание комфортной среду в городе. Вплоть, в том числе, и закрытие движения по некоторым центральным улицам, хотя бы в выходные дни, и закрытие тротуаров. Гостевая зона, центр города, где наибольшее количество жителей».

Правда, некоторые поняли его не совсем правильно, подумав, что речь идет о перекрытии основных улиц, как это бывает во время парадов, шествий или марафонов. Кстати, ближайшее такое мероприятие – Владивостокский марафон, ради которого перекрывают не только улицы, но и мосты. Запланирован он на 25 сентября.

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