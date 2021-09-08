«Урбанисты подсказали». Мэр Владивостока объяснил, что значат белые полосы вокруг фонтана на центральной площади

Так сейчас выглядит площадь

Что означает белая сетка на центральной площади Владивостока, нарисованная вокруг фонтана? На этот вопрос глава города Константин Шестаков ответил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Подсказали урбанисты, ничего более. Они говорили о том, что если вы оставите на центральной площади просто черный прямоугольник, он будет очень тяжелый и для съемки, и для восприятия, и для зонирования мероприятий, которые будут там происходить. А такой простой, ничего не значащий с точки зрения финансовых вложений шаг сделает ее более компактной, поможет ее сформировать», - рассказал Константин Шестаков.

Напомним, фонтан торжественно запустили 3 сентября, и с тех пор на площади нет отбоя от посетителей. При этом ее благоустройство обещают продолжить. В ближайшее время там появятся так называемые малые архитектурные формы.

«Это грустно, что родители скромно стоят вокруг фонтана, пока дети носятся по территории. Должны быть удобные места для того, чтобы родители могли спокойно провести время, книжку почитать. До конца года хотим представить хотя бы частично обновленную площадь. Проект очень большой, будем работать этапами», - сказал Константин Шестаков.

Фонтан открыли 3 сентября. Фото: Андрей Михайлов

Полностью интервью с мэром Владивостока будет опубликовано на сайте КП в ближайшее время.

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