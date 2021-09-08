В Приморье две девочки выпали из окон, но остались живы

Информация появилась в социальных сетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Две маленькие девочки выпали из окон в поселке Дунай Приморья. Такую информацию разместили в локальных социальных сетях. По предварительным данным, пятилетняя малышка упала с третьего этажа дома №8 по улице Юбилейной, во втором случае кроха 3,5 лет вывалилась из окна квартиры на пятом этаже на улице Советская, 6. Несмотря на обстоятельства, сообщается, что девочки выжили.
– Проводим доследственную проверку по факту падения детей. Проверим оба случая, – сказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивостока» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская.
Напомним, этим летом уже произошла подобная трагедия. В Лучегорске из окна на пятом этаже выпал малолетний ребенок – малыш оперся о москитную сетку, но та не выдержала. Мальчик 2020 года рождения скончался на месте.
Проблема падений детей из окон актуально в теплое время года. Все ведомства, от МЧС до следственного комитета регулярно напоминают о безопасности малышей и о том, как опасно оставлять ребят без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Москитная сетка защищает ваше жилье только от комаров и мух, но никак не от существующей опасности. Всегда нужно помнить, что эта конструкция слабая и ненадежная.
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