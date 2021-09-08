Администрация Владивостока: «От взрыва на Борисенко никто не пострадал»

В квартире, где произошел взрыв, проживает семья из трех человек || Фото: Новости Приморья и Владивостока - Новиков || vk.com

В администрации Владивостока прокомментировали взрыв и последующий пожар, который случился вечером, 8 сентября, по адресу улица Борисенко, 17. От взрывной волны в доме выбило балконную раму на тротуар, по которому в этот момент шли горожане.

— Никто не погиб и не пострадал. В тот же час огонь, охвативший четыре квадратных метра, был потушен пожарными. Причина его возникновения пока неизвестна. Сейчас на месте ЧП работают полиция, пожарные и сотрудники мэрии Владивостока. В квартире, где произошел взрыв, проживает семья из трех человек. Они единогласно отказались от расселения. На соседние квартиры пожар не распространился, и от взрыва они тоже не пострадали, — рассказали в администрации Владивостока.

Во время взрыва, который выбил балконную раму, под окнами дома проходили люди. Жительница Владивостока написала в социальных сетях, что едва ей удалось отскочить.

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