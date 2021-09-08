«Чудом успела отскочить»: во Владивостоке взрывом выбило окна в квартире

Стекла и балконная рама упали на асфальт Фото: Социальные сети

Хлопок прозвучал на улице Борисенко, 17, во Владивостоке. Взрывом выбило балконную раму, она рухнула на асфальт перед домом, где расположены различные магазины. Одна из горожанок успела отпрыгнуть.

– Чудом успела отскочить, – пишет женщина в социальных сетях.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что на место происшествия выдвинулись сотрудники МВД и МЧС.

– Звонок поступил в 18:04, пожарные прибыли на место, однако их помощь не потребовалась: пострадавших нет, возгорания тоже нет, – сообщил представитель пожарного ведомства.

По предварительной информации, никто не пострадал Фото: Социальные сети

Очевидцы поделились оперативными кадрами с места происшествия Фото: Социальные сети

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