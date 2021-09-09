Почти 300 приморцев смогли победить Covid-19 за последние сутки

Оперштаб опубликовал данные на 9 сентября Фото: Андрей АБРАМОВ

Актуальные данные по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на четверг, 9 сентября, в крае заразу подхватили 223 человека. С начала же пандемии зарегистрировано 64 340 случаев заражения.

За последние сутки смогли выздороветь 298 приморцев. Всего же болезнь победили 57 412 человек.

К сожалению, вирус унес жизни еще четырех жителей края. Всего же с заболеванием не справились 1 077 человек.

Таким образом получается, что в настоящий момент страдают от ковида 5 851 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привились 395 727 проживающих на территории региона.Отметим, что в последнее время приморцы все чаще выбирают четвертую действующую в России вакцину «Спутник Лайт». Одна из причин – желание принять участие в розыгрыше сертификатов на квартиру или машину.

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