Приморцы все чаще пытаются защититься от коронавируса «Спутником Лайт»

За вакцинацию – квартиру или машину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперштаб Приморья сообщил, что приморцы отдают предпочтение однокомпонентной вакцине от коронавирусной инфекции – «Спутник Лайт». Правительство края напоминает, что привившиеся однокомпонентной вакциной могут успеть поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

На кону – два автомобиля и пять квартир. До 15 сентября привитые могут получить уникальный код, позволяющий участвовать в жеребьевке. Утром 7 сентября зарегистрировались уже 75 103 жителя края. Участвовать могут постоянно проживающие на территории Приморья.

«Лайт» является однокомпонентной вакциной, которую пожилые люди переносят легче других вариаций прививки.

«Комсомолка» спросила у врача, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

– «Спутник Лайт» специально разработан для ревакцинации. Если хорошая защита была получена при первичной вакцинации, титры антител были высокими, то сейчас эта вакцина – прекрасный выбор для повторной прививки. Если титры антител почти полностью или полностью ушли (например, вы прививались еще во время клинических испытаний или переболели более полугода назад - прим. ред.), то прививайтесь повторно «Спутником V».

Но в принципе, считает вакцинолог, для ревакцинации вполне должно хватить «Спутника Лайт» – это должно успокоить тех, кто не проверял свой уровень антительной защиты.

Напомним, одновременно с пиком вакцинации среди приморцев в крае стартовала кампания по вакцинации от гриппа. «Комсомолка» писала, что врачи рекомендуют сделать интервал меду прививками от COVID-19 и гриппа в один месяц.

ПО ТЕМЕ

В Приморье поступила вакцина «Спутник Лайт»

Применять однокомпонентную вакцину можно людям от 18 до 60 лет (подробнее)

Началось! Жители Приморья могут выиграть квартиру или машину

В первую очередь для этого нужно привиться от COVID-19 (подробнее)

Как стать участником розыгрыша квартир и автомобилей после вакцинации в Приморье

Участвовать в розыгрыше могут жители Приморского края, которые до 15 сентября пройдут вакцинацию от коронавируса (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14