«Доброе мороженое» - в поддержку Приморских детей-бабочек

Праздник в поддержку детей-баочек состоится 19 сентября.

Благотворительный семейный праздник «Доброе мороженое» (ограничения 0+) в 2021 году пройдет в воскресенье 19 сентября с 12:00–16:00 на Спортивной Набережной (у фонтана).

«Каждый, от мала до велика, может в этот день насладиться разнообразным вкусом любимого лакомства — мороженым, которое будут выдавать за пожертвование различные команды бизнеса, общественных организаций, студенты и творческие люди в пользу детей с неизлечимым генетическим заболеванием кожи «Буллезный эпидермолиз». Очень тонкую, ранимую кожу у людей с таким заболеванием сравнивают с крылом бабочек, поэтому их называют (бабочки), которых у нас в крае около 13 человек, и на содержание без боли одного ребёнка требуется около миллиона рублей.

На мероприятии будет много различных игровых, развивающих, развлекательных зон, аквагримм, мастер классы, квест, лотерея и всё это, за пожертвования для помощи детям. Для нас важно, чтобы на мероприятие приходили всей семьёй, ведь это хорошая возможность провести совместное время, а взрослым показать на личном примере, как можно помогать и не оставаться в стороне от чужих проблем.

Небольшую фетровую бабочку - символ нашего мероприятия, сделанную руками волонтёров - детей и взрослых, мы подарим тому, кто просто захочет оставить или перевести пожертвование на здоровье. Так мы хотим подарить частичку наших сердец, подобрав ключи к вашему» — рассказывает Горковенко Светлана-председатель автономной некоммерческой организации «Ключи от сердца» и один из организаторов акции «Доброе мороженое».

«На нашем добром мероприятии на сцене амфитеатра состоится яркий, динамичный концерт приморских творческих коллективов, которые порадуют, поднимут настроение и раскроют ваши сердца своим творчеством во благо.

В этом году для участия в красочной концертной программе, которая состоится на сцене амфитеатра Спортивной Набережной, прибудут участники из разных городов: Уссурийск, Артем. Прозвучат премьеры песен, в том числе и про город Владивосток» - подчеркнул режиссер Дмитрий Калугин, один из руководителей творческой команды «Живи ярче» и организаторов мероприятия «Доброе мороженое».

«Кроме того, на площадке можно будет посетить выставку мастеров декоративно-прикладного искусства. Мастера рукоделия со всего Дальнего Востока приедут на праздник показать свои работы. Приходите всей семьей, мы вас будем ждать» - отметил Максим Рындыч - один из организаторов мероприятия «Доброе мороженое».

«Мы очень рады и благодарны, что всё больше и больше людей обращает внимание на проблему детей-бабочек в Приморском крае, которым приходится уезжать в западные регионы нашей страны, так как у нас, к сожалению, нет государственной поддержки таким семьям. Мы очень надеемся, что на мероприятие придет большое количество людей, и нам удастся обеспечить обезболивающими препаратами большее количество детей-бабочек» - рассказывает Светлана Агамогланова - президент фонда «Счастливые дети».

Также на площадке мероприятия у фонтана поддержат сбор и расскажут о своей деятельности такие социальные организации, как общественная организация «Живая Надежда», оказывающая помощь мамам с детьми в сложной жизненной ситуации, реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды», детская психиатрическая больница г. Владивосток, автономная некоммерческая организация «Благое дело», фонд «Счастливые дети» помогающие детям с ОВЗ и семьям в сложной жизненной ситуации.

Если по каким-то причинам вы не сможете принять участие в нашем мероприятии, то всегда можно поддержать сбор в помощь детям-бабочкам, пожертвовав через QR код.