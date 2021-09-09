Обновленные автобусы в Находке будут ходить строго по расписанию

Парк автобусов помолодеет во всем Находкинском городском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусный парк Находкинского городского округа обновится и будет ходить только согласно планам маршрута и расписания. Как заявили глава края Олег Кожемяко и мэр Находки Тимур Магинский на встрече с рабочими города, автобусам города будет не больше трех лет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На встрече вопрос подняли жильцы Врангеля: они сообщили, что дорога занимает до полутора часа. Мэр будет курировать «омоложение» автобусного парка, Магинский сообщил, что город с 2022 года переходит на регулируемый тариф. Его основу составят требования соблюдать маршрутный график и не перевозить пассажиров на транспорте старше трёх лет. Более того, автобусы будут отслеживать по спутнику.

Это не единственная радостная новость для Врангеля: жителям отремонтируют вечернее освещение, в поселке поставят светофоры.

Ранее «Комсомолка» писала, что жителям Врангеля отправят педиатров-вахтовиков из-за нехватки специалистов в поселке.

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