Еще одна видовая площадка может появиться во Владивостоке на Крестовой сопке

Вид с Крестовой сопки Фото: Вадим ПОПОВ

После открытия видовой площадке на сопке Бурачка во Владивостоке от посетителей нет отбоя ни днем ни ночью. Большинство остаются в полном восторге, призывая туда друзей и знакомых.

Однако в городе, по мнению его жителей, есть и другие вершины, вид откуда не хуже, но они нуждаются в благоустройстве. Например, Крестовая сопка на Эгершельде. За красивыми видами туда идут и сейчас, но там нет ни удобных тропинок, ни элементарно ограждения, так что подобные прогулки просто опасны.

Можно ли опыт сопки Бурачка перенести на Крестовую, горожане спросили мэра города. Оказалось, администрация уже движется в этом направлении.

- Мы обратились к ВГУЭСу, чтобы эту территорию передали нам для формирования надежной, безопасной видовой. Вид там ошеломительный. Хотелось бы, чтобы он был достоянием всех, а мы бы приложили максимум усилий, чтобы там было чисто и безопасно, - сообщил глава Владивостока Константин Шестаков в эфире радио КП-Владивосток.

Он признался, что тоже уже успел побывать на новой видовой на Бурачка, которую открыли 4 сентября.

- На само открытие не получалось пойти, а вот вечером я туда приехал и просто погулял с семьей. Здорово! Очень красивый вид. Это еще одна точка на территории Владивостока. И сам факт – мы ее открыли в Первомайске, это тоже очень позитивный тренд, - добавил глава города.

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