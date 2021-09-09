По просьбам горожан во Владивостоке появились две новые автобусные остановки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две новые остановки общественного транспорта по просьбам горожан появились во Владивостоке. Теперь транспорт будет останавливаться на остановках «Детский сад № 154» и «Больница № 3». Такие названия им были присвоены на очередном заседании комиссии по городской топонимике.

Так, остановка «Больница №3» расположится в районе дома № 36 (в обе стороны) по улице Лермонтова в поселке Трудовое, который подчинен Советскому району приморской столицы. Оборудовать остановочный пункт здесь было решено после продления маршрута №44. Остановка «Детский сад № 154» появится в районе дома № 189 по улице Светланской. Она поможет многим родителям с комфортом добираться до дошкольного образовательного учреждения, да и облегчит жизнь горожанам, проживающим неподалеку.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», совсем недавно новое название было присвоено остановке на улице Суханова в районе домов № 8 и № 3а. Ее наименовали «Суханова – Университет Прокуратуры Российской Федерации», в честь нового высшего учебного заведения, созданного по приказу генерального прокурора России Игоря Краснова.

Стоит отметить, что в этом году во Владивостоке планируется ввести шесть новых автобусных маршрутов, а в схемах движения еще четырех ожидаются изменения.

– С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Транспорт». Свое мнение о новых и измененных маршрутах, а также о работе общественного транспорта пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl, – рассказали специалисты администрации города.