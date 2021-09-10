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Владивосток10 сентября 2021 3:55

Нетрезвого охранника, который встретил главу Приморья на стройке школы, уволили

Олег Кожемяко посетил стройку без предупреждения и не застал рабочих
Руслан НОВИКОВ
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Единственного рабочего стройки, сторожа, уволили Фото: телеграм-канал @kozhemiakoofficial, принтскрин видео.

Единственного рабочего стройки, сторожа, уволили Фото: телеграм-канал @kozhemiakoofficial, принтскрин видео.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил стройку школы в селе Волчанец 9 сентября. О визите глава края не предупредил: чиновника встретил только нетрезвый сторож. Подрядчик уволил пьяного охранника и расторгнул контракт с агентством, как сообщил глава строительной компании «Техпроматлант» в соцсетях.

По словам главы компании, на рынке они не первый год, но «такая некрасивая ситуация» - впервые.

Видео, на котором губернатор навещает будущую школу, стремительно набрало популярность в сети. На кадрах пьяный охранник, испуганный приездом главы края, чуть ли не ломает ворота.

Губернатор добавил, что с такими подрядчиками будет расставаться.

Губернатор Приморского края Кожемяко внезапно нагрянул с проверкой на стройку новой школы в Волчанце

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