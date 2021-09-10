16 ресторанов стали участниками пятого Фестиваля тайги

Фестиваль тайги начнется 16 сентября. Фото: Вячеслав Фурашов.

16 ресторанов из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска стали участниками пятого ежегодного Фестиваля тайги TAIGAFEST, который пройдёт с 16 сентября по 3 октября. Гости заведений смогут попробовать таежные сеты, таежные напитки и специальные предложения в честь юбилея фестиваля.

В этом году рестораны-участники будут предлагать авторские таежные сеты по 855, 1055 или 1555 рублей. Гости попробуют блюда из дикоросов, речной рыбы, дичи, меда и орехов, созданные лучшими шеф-поварами Дальнего Востока. А также напитки, которые познакомят всех со вкусом тайги и идеально подойдут к сетам.

Празднуйте тайгу, пробуйте сеты и напитки в следующих ресторанах:

Бар ALASKA GRILL&BAR

Бар Cantina

Гастробар GUSTO

Фермерский ресторан Ogonёk

Ресторан «Миллионка»

Рестобар Muse

Ресторан «Охотный двор»

Ресторан Syndicate-Port Cafe

Сеть ресторанов Tokyo (Tokyo More, Tokyo Kawaii, Tokyo на Дальзаводе)

Кафе STUDIO

Коктейльный бар «Жуклевичъ»

Паназиатский ресторан Zuma

Ресторан «ДОМ» (Хабаровск)

Ресторан IVOLGA (Благовещенск).

Также гостей ресторанного фестиваля ждут специальные предложения от сети кофеен «Кафема» (Светланская,17, Уборевича, 10Б, Батарейная, 2), где можно будет попробовать таежный капучино и таёжный чай в стаканчиках TAIGAFEST, и от эклерной «Вспышка», кондитер который создаст таежные эклеры.

Меню всех ресторанов-участников будет опубликовано в аккаунте Фестиваля тайги в Instagram @prf.festival.

Напомним, что в рамках пятого Фестиваля тайги также состоится городской праздник на пешеходной площади на ул. Адмирала Фокина во Владивостоке. Лучшие производители Приморского края представят свою продукцию на таежной ярмарке, а гастрономические проекты на фуд-корте VladiFoodStreet внедрят таёжные блюда и напитки в меню в период фестиваля. Для тех, кто любит не только есть, но и готовить, пройдут бесплатные гастрономические мастер-классы от Школы дальневосточной кухни. В ближайшее время на официальном сайте фестиваля появится программа мероприятия.

Фестиваль тайги TAIGAFEST придуман и с 2017 года проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Таежная ярмарка и городской гастрономический фестиваль в рамках проекта «Сделано в Приморье» проводятся Центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке Правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Стратегические партнеры TAIGAFEST – АНО «Центр Амурский тигр», Тихоокеанский туристический союз и digital-агентство «Точно!». TAIGAFEST входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте taigafest.ru и в Instagram-аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.