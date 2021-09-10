Завод из Находки будет отправлять готовую красную икру в Москву

Икра из Находки появится и на полках крупных сетей региона
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Находке компания «Залив Восток» построит новый завод для производства пресервов икры. В первую очередь красную икру Дальнего Востока будут отправлять в европейскую часть России. Остальная часть отойдет на полки в крупные торговые сети регионов.
Как сообщили в Минвостокразвития, завод имеет весомое преимущество: жители центра России предпочитают икру, которая фасовалась вблизи места вылова. Не секрет также, что дальневосточная икра славится своим вкусом.
Поставлять икру будут в «жестянках» – по 140 и 95 грамм, а в стекле – по 230 грамм. У завода есть амбиции: производить до шести тонн готовой продукции в сутки.
Для завода уже закупается и монтируется оборудование, выпуск продукции начнется в конце 2021 года. Корпорация развития Дальнего Востока внесет в сумме 22,3 миллиона рублей, уже проинвестировано 8,5 миллионов.
Компания-производитель является резидентом свободного порта Владивосток, так что . основными налоговыми льготами, которые резидент планирует применять, являются нулевой налог на прибыль первые пять лет и сниженный до 7,6% единый социальный налог.
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