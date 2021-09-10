Во Владивостоке десятки домов останутся без водоснабжения

Плановые работы - необходимость для города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Примводоканал опубликовал адреса, в которых не будет холодной воды 14 и 22 сентября во Владивостоке. Город уже пережил массовые отключения на сотни домов 8 сентября: в этот раз плановые работы не принесут огромного дискомфорта жителям.

По адресам Крыгина, 67-111; Парусная; Полевая 3-14; Рейдовая отключат воду с 9 до 17 часов 14 сентября.

Список адресов на 22 сентября шире, водоснабжения не будет с 9 до 22 часов в этот день.

Адреса:

Буковая, 1, 3. Бурачка, 4-10, 11-17а. Воронежская, 15, 17, 19. Вязовая. Гульбиновича, 4, 16-24, 29-31, 32. Запорожская. Зои Космодемьянской, 16. Интернациональная, 57-71а. Калинина, 111, 113. Каштановая. Кизиловая. Кипарисовая. Могилевская. Надибаидзе, 17, 19. Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48. Олега Кошевого, 25-33. Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а. Поселковый пер. 6, 11, 16, 18. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Тамбовская. Терешковой, 1-27, 10-26а. Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20. Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а. Черемуховая, 8-32, 11-15

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