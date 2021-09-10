Детский спорт во Владивостоке станет более доступным

Детский спорт активно развивают во Владивостоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский спорт во Владивостоке должен стать более доступным. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков во время встречи с директорами школ и руководителями городских спортивных учреждений. Мэр уверен, что необходимо максимально эффективно использовать уже имеющуюся спортивную инфраструктуру и создавать новые секции для привлечения большего числя ребят к полезным занятиям.

во Владивостоке планируется создать единую базу спортивной инфраструктуры в учреждениях образования. Это поможет сделать спортивные секции более доступными, решить вопросы по ремонту и финансированию спортивных объектов, а также отследить конкретную нагрузку на каждый из них. Стоит отметить, что на данный момент в городе работает 78 муниципальных школ и на базе 63 из них есть дополнительные спортивные секции. Речь идет о 200 кружках по 39 дисциплинам. По сообщению пресс-службы администрации города, 75% секций – бесплатные.

– Нам необходимо вовлечь как можно больше детей в занятия массовым спортом. Помимо уроков физкультуры – научить ребят базовым навыкам, например, плавания, причем на бесплатной основе. Я вижу решение этой задачи в формировании системы взаимодействия спорта и образования. Именно так мы будем работать дальше. Часто слышу от жителей города, что они хотят, чтобы их ребенок занимался командными видами спорта – футболом, баскетболом, но бесплатные секции переполнены. Есть спрос, поэтому нам нужно совместно создать предложение, – отметил Константин Шестаков.

Константин Шестаков встретился с директорами школ и руководителями спортивных объектов. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Во время встречи глава города также поручил упростить процедуру подачи документов для организации спортивных секций на базе школ. По мнению Константина Шестакова, такие меры помогут быстрее заключать договора и сделать спорт еще более доступным.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», совсем недавно в городе открылся филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина. Здесь ребята могут совершенно бесплатно заниматься футболом. Единственное существует система конкурсного отбора.

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