Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи принял участие в 13-м саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин 9 сентября по видеосвязи принял участие в 13-м саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и обратился к участникам с выступлением. В ходе своего выступления он отметил, что в следующем году на 14-м саммите БРИКС председательствовать будет Китай. "Китай надеется, что сотрудничая с партнерами по БРИКС, ему удастся углубить с ними взаимодействие в разных областях, построить более тесное и прагматичное партнерство, справиться с вызовами и создать лучшее будущее", - сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, что за последние 15 лет пять стран БРИКС придерживались принципов открытости, инклюзивности и равенства, укрепляли стратегические коммуникации и политическое взаимодоверие, уважали социальные системы и пути развития друг друга, а также постоянно искали правильный путь, чтобы ладить друг с другом. Кроме того, развивали взаимовыгодное сотрудничество, согласовывали политику в области развития, а также решительно продвигали практическое взаимодействие в различных областях. "Факты доказывают, что независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, работая вместе, сотрудничество в рамках БРИКС может быть стабильным, практичным и продолжительным", - заключил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что на данный момент для борьбы с коронавирусом Китай уже предоставил более 1 миллиарда доз вакцин в более 100 стран и международных организаций. Кроме того, приложит все усилия, чтобы поставить в общей сложности 2 млрд доз вакцин к концу года. По словам Си Цзиньпина, КНР выделит COVAX $100 миллионов для оказания помощи по вакцинам развивающимся странам.